Al termine della partita tra Genoa e Milan, valida per la 37ª giornata della Serie A 2025-2026, il giocatore ha commentato un episodio avvenuto durante il match. Ha spiegato di aver scherzato con un avversario, menzionando una frase che gli aveva detto durante il confronto. La partita si è svolta allo stadio di Genova, con alcune discussioni tra i giocatori riguardo a situazioni di gioco e momenti di tensione. Le dichiarazioni sono state fatte subito dopo il fischio finale.

Al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, ha parlato - in conferenza stampa - il giocatore rossoblu Johan Vasquez. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Da suo connazionale, cosa ha Gimenez: "Lo conosco da tanti anni. Prima di venire al Milan, scherzavamo sempre e gli dicevo che se fosse venuto in Italia, lo avrebbero marcato forte e avrebbe fatto fatica. Il campionato italiano non è facile, per un messicano che viene dall'estero non è facile ambientarsi. E poi nel Milan la pressione è tanta. Gli ho detto di stare sereno e tranquillo, che il suo momento arriverà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa-Milan, Vasquez su Gimenez: “Scheravo con lui e gli dicevo che…”

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