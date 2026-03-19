Il Milan guarda in casa Genoa | piacciono Vasquez e Marcandalli | CM

Il Milan sta monitorando giocatori del Genoa, in particolare Vasquez e Marcandalli, per possibili acquisti. La squadra rossonera ha recentemente perso in casa della Lazio, compromettendo le speranze di vincere lo scudetto e ora si concentra sulla qualificazione alla Champions League. La società lavora per rinforzare la rosa in vista delle prossime competizioni.

Il Milan ha detto addio ai sogni scudetto in occasione della sconfitta arrivata in casa della Lazio con i rossoneri che ora dovranno concentrarsi sulla qualificazione alla Champions League e alla costruzione di una rosa più competitiva. Il Milan guarda in casa Genoa per sistemare la difesa (Ansa Foto) – calciomercato.it Massimiliano Allegri ha già parlato con la dirigenza per far capire quali potrebbero essere i rinforzi da portare in rossonero in vista della prossima stagione. Uno dei reparti da rinforzare maggiormente è quello della difesa, al momento con gli uomini contati. Il ritorno in Europa imporrà alla società rossonera di allungare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri con due difensori centrali che dovranno arrivare per completare il reparto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Milan guarda in casa Genoa: piacciono Vasquez e Marcandalli | CM Articoli correlati Milan-Genoa, Vasquez al termine: “Siamo stati coraggiosi. Partite fondamentali”Giocatore giocatore, giocatore rossonero/rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026... Milan, altro colpo dal Genoa dopo De Winter: occhi rossoneri in casa rossoblu | CMDopo un inizio di stagione complicato, Koni De Winter è diventato un calciatore importante per Massimiliano Allegri che, da diverse settimane, si sta... Tutto quello che riguarda Milan guarda Temi più discussi: Lazio Milan in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere Lazio-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Lazio-Milan in chiaro e gratis in esclusiva su DAZN: appuntamento domenica 15 marzo alle 20:45; Segui Lazio-Milan: dove vederla, formazioni e quote. Milan 2026/2027, colpo dalla Lazio e assalto a Goretzka: i dettagliMilan 2026/2027 - Il Milan guarda con ambizione alla prossima stagione, con l’obiettivo dichiarato di tornare stabilmente ... fantamaster.it Milan, i prestiti sono una miniera d'oro: fino a 108 milioni di incassi, vietato sbagliareIl Milan guarda già all'estate con un'idea molto chiara: i giocatori attualmente via in prestito possono diventare una vera e propria miniera d'oro, visto che dagli incassi ... milannews.it Caso ridimensionato! Milan, guarda all’Inter per Camarda. Piace un terzino della Juventus youtu.be/ubXAyqBaHiQis… via @YouTube x.com Il titolo dei quotidiani sportivi, prendiamo la La Gazzetta dello Sport, guarda ai piani altissimi della classifica: “Il Milan cade a -8”. “La Lazio fa un regalo all’Inter, tensione Leao”. “Decide il goal di Isaksen. Il Diavolo butta via la grande occasione, Rafa litiga con - facebook.com facebook