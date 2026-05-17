Genoa-Milan Sky Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Alle 12 si gioca la partita tra Genoa e Milan allo stadio di Marassi, con l'arbitro Sozza che dirige l'incontro. La sfida sarà trasmessa in streaming e in tv, con opzioni disponibili tramite Sky, Dazn e NOW. Gli spettatori possono scegliere tra diverse piattaforme per seguire l'evento, che si svolge nel rispetto del calendario ufficiale. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre e per i tifosi che seguiranno l'incontro da casa o dai locali autorizzati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui