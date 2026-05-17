Genoa-Milan Sky Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv
Alle 12 si gioca la partita tra Genoa e Milan allo stadio di Marassi, con l'arbitro Sozza che dirige l'incontro. La sfida sarà trasmessa in streaming e in tv, con opzioni disponibili tramite Sky, Dazn e NOW. Gli spettatori possono scegliere tra diverse piattaforme per seguire l'evento, che si svolge nel rispetto del calendario ufficiale. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre e per i tifosi che seguiranno l'incontro da casa o dai locali autorizzati.
Genoa-Milan è una delle partite decisive per la qualificazione alla Champions. Si gioca a Marassi alle 12. Arbitra Sozza della sezione di Milano, guardalinee Lo Cicero e Cecconi, quarto uomo Marchetti. Al Var Mazzoleni e Paganessi. Il Genoa non vince dal 19 aprile ma da due partite non prende gol: 0-0 contro Atalanta e Fiorentina. Vasquez riprenderà il suo posto nell'undici titolare. Malinovskyi, all'ultima presenza nel Genoa davanti al pubblico di casa, giocherà dall'inizio. Particolare la situazione di Daniele de Rossi, che pareggiando o vincendo darebbe una mano alla sua Roma, impegnata nella corsa Champions contro il Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Partita: GenoaMilan Data: domenica 17 maggio 2026 Orario: 12.00 Canale tv: DAZN Streaming: DAZN Milan Nel Cuore facebook
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