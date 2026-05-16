Genoa-Milan dove vederla | Sky o DAZN? Canale TV streaming e info orario

Domenica 17 maggio alle 12:00 si gioca al 'Ferraris' la partita tra Genoa e Milan, valida per la 37esima giornata della Serie A 2025-2026. La sfida si svolgerà in un orario mattutino e sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky e DAZN. Chi vorrà seguirla in streaming potrà utilizzare le piattaforme delle due emittenti, mentre per chi preferisce il TV tradizionale, i canali specifici sono disponibili sui rispettivi decoder.

Passerà dallo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova un'ampia fetta delle speranze di qualificazione in Champions League per il Milan guidato da Massimiliano Allegri. In vista della 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, la squadra rossonera si presenta a Marassi — dove si prevede un'atmosfera caldissima e il tutto esaurito — al quarto posto in classifica a quota 67 punti. La volata per l'Europa che conta è più aperta che mai: i rossoneri si trovano subito sotto la Juventus (68) e il Napoli (70), a pari merito con la Roma (67) e con il fiato sul collo da parte del Como (65). Sebbene il Diavolo possa contare sugli scontri diretti a favore nei confronti di giallorossi (1-0 e 1-1) e lariani (3-1 e 1-1), servirà una vittoria per blindare il pass europeo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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