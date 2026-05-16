Genoa-Milan dove vederla | Sky o DAZN? Canale TV streaming e info orario

Da pianetamilan.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio alle 12:00 si gioca al 'Ferraris' la partita tra Genoa e Milan, valida per la 37esima giornata della Serie A 2025-2026. La sfida si svolgerà in un orario mattutino e sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky e DAZN. Chi vorrà seguirla in streaming potrà utilizzare le piattaforme delle due emittenti, mentre per chi preferisce il TV tradizionale, i canali specifici sono disponibili sui rispettivi decoder.

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Passerà dallo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova un'ampia fetta delle speranze di qualificazione in Champions League per il Milan guidato da Massimiliano Allegri. In vista della 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, la squadra rossonera si presenta a Marassi — dove si prevede un'atmosfera caldissima e il tutto esaurito — al quarto posto in classifica a quota 67 punti. La volata per l'Europa che conta è più aperta che mai: i rossoneri si trovano subito sotto la Juventus (68) e il Napoli (70), a pari merito con la Roma (67) e con il fiato sul collo da parte del Como (65). Sebbene il Diavolo possa contare sugli scontri diretti a favore nei confronti di giallorossi (1-0 e 1-1) e lariani (3-1 e 1-1), servirà una vittoria per blindare il pass europeo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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