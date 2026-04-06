Domani sera si gioca la partita tra la squadra bianconera e il Genoa, con la trasmissione che sarà visibile su Sky, Dazn o Now. La sfida si inserisce nel percorso della squadra verso la qualificazione alla Champions League, con i tifosi che cercano di capire quale piattaforma offrirà la visione migliore. Restano quindi da verificare le modalità di accesso e le eventuali differenze di copertura tra i vari servizi di streaming e televisivi.

Juve-Genoa dopo la sosta impone la massima attenzione soprattutto ai bianconeri, che non si possono permettere passi falsi nello sprint finale per il quarto posto. Spalletti conosce i rischi del mestiere quanto il suo allievo De Rossi, che ha risollevato il Genoa dal suo arrivo e adesso intende misurare il proprio lavoro in un contesto impegnativo come quello della Juventus. All'Allianz Stadium dirige il match Massa: fischio d'inizio alle 18. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Genoa in Serie A. La squadra di Spalletti ha vinto solo due delle ultime sette gare giocate in campionato, conquistando nove punti nel parziale; nel periodo (a partire dalla 24ª giornata), i bianconeri sarebbero al 13° posto in classifica, al pari del Lecce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve-Genoa: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

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Juventus-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa Juventus e il Genoa scenderanno in campo nel pomeriggio, alle ore 18. La partita si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che su DAZN. Gli abbonati potranno vederla regolarmente. Lo streaming sarà ... fanpage.it

Juventus-Genoa: dove vederla in TV e streaming tra Sky e DAZNJuventus-Genoa: scopri dove vedere la partita in diretta TV e streaming su Sky, DAZN, NOW e Sky Go. Tutte le informazioni aggiornate. tag24.it

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