Genoa-Milan retroscena Cardinale | ecco cosa ha detto al termine della gara
Nel pomeriggio si è disputata la partita tra Genoa e Milan, penultima giornata del campionato di Serie A. La partita si è giocata allo stadio con la presenza di un dirigente del club rossonero. Al termine dell'incontro, il dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni, senza entrare nei dettagli della gara. La partita ha visto il Milan affrontare il Genoa in una sfida che ha coinvolto entrambe le squadre nella lotta per le posizioni di classifica.
Come raccontato da 'DAZN' Gerry Cardinale, dopo avere incontrato la squadra prima della partita, è sceso negli spogliatoi parlando anche dopo la vittoria contro il Genoa. Un messaggio chiaro: "Keep going on". "Continuate così", in italiano: ovvio il messaggio verso Milan-Cagliari. Ai rossoneri serve una vittoria per avere la certezza di giocare la Champions League la prossima stagione. Cardinale in settimana ha rilasciato alcune interessanti interviste al 'Corriere della Sera' e a 'La Gazzetta dello Sport' su quanto tenga al Milan e su quanto e come voglia vincere con il Milan: importante la sua presenza oggi allo stadio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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