Genoa-Milan retroscena Cardinale | ecco cosa ha detto al termine della gara

Nel pomeriggio si è disputata la partita tra Genoa e Milan, penultima giornata del campionato di Serie A. La partita si è giocata allo stadio con la presenza di un dirigente del club rossonero. Al termine dell'incontro, il dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni, senza entrare nei dettagli della gara. La partita ha visto il Milan affrontare il Genoa in una sfida che ha coinvolto entrambe le squadre nella lotta per le posizioni di classifica.

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