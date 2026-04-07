Giovane racconta il retroscena su Conte | ecco cosa gli ha detto prima del Milan

Un giovane calciatore ha condiviso i dettagli di una conversazione avuta con l’allenatore prima di una partita importante contro il Milan. L’attaccante brasiliano, arrivato a gennaio, ha spiegato che l’allenatore gli ha fornito indicazioni specifiche per adattarsi al ruolo di prima punta. Il giocatore ha poi esordito in quella posizione, contribuendo alla vittoria per 1-0 contro il Milan e il Napoli.

Giovane ha esordito da prima punta contro il Milan e il Napoli ha vinto 1-0. L’attaccante brasiliano, arrivato a gennaio, ha raccontato come Conte lo ha preparato per questa nuova posizione tattica. Giovane prima punta: la fiducia di Conte prima della sfida. La scelta di Conte di schierare Giovane come prima punta ha colto di sorpresa lo stesso giocatore. Ai microfoni di ‘Radio CRC’, l’attaccante ha rivelato come l’allenatore gli ha parlato prima della partita per tranquillizzarlo. “Ho giocato così solo nella Primavera in Brasile, dopo ho cambiato la posizione. Per questo sono sceso in campo sereno, convinto di poter ricoprire questo ruolo. Ma Conte mi ha detto di stare tranquillo e di fare quello che sapevo fare”, ha spiegato Giovane. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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