Al termine della partita tra Genoa e Milan, valida per la 37ª giornata della Serie A 2025-2026, sono emerse alcune dichiarazioni di Rabiot riguardo a un incontro con l’amministratore delegato del club rossonero. Secondo quanto riportato, durante il colloquio sono stati discussi alcuni cambiamenti nel futuro della rosa, con indicazioni sulla possibile partenza di alcuni giocatori. La gara si è conclusa con il risultato che ha visto i padroni di casa ottenere una vittoria importante in ottica salvezza.

Al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, ha parlato - in conferenza stampa - il giocatore rossonero Adrien Rabiot. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se è servito il ritiro: "Il ritiro ci è servito. Ci ha permesso di allenarci di più, di fare delle cose che non facevamo di solito, di parlarci fra di noi, portando fiducia a tutti. Non ascoltiamo ciò che si dice fuori. Eravamo in una bolla". Come hanno reagito alle voci sulla possibile rivoluzione in società: "Noi dobbiamo fare il nostro lavoro. Non ci riguarda ciò che succede nella società tra i dirigenti, il proprietario, il direttore sportivo e il mister. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa-Milan, Rabiot svela cosa ha detto Cardinale e che ci saranno addii

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