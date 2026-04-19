Nella 33esima giornata di Serie A, si è disputato il match tra Pisa e Genoa, terminato con il risultato di 1-2. Il Genoa è passato in vantaggio con Colombo su calcio di rigore, mentre il Pisa ha segnato un gol che non è stato sufficiente per evitare la sconfitta. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, cronaca e risultato finale.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Pisa Genoa 1-2, Colombo porta avanti il Grifone dal dischetto

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