Genoa in porta le gerarchie sono chiare | il Grifone si gode il nuovo numero uno Bijlow

Il Genoa ha scelto ufficialmente Bijlow come il suo portiere titolare, confermando le gerarchie tra i giocatori. Dopo le prime partite, l’olandese ha dimostrato di essere in forma e ha ricevuto l’approvazione di De Rossi. I rossoblù puntano a supportarlo nel tentativo di rientrare in Nazionale.

Bijlow già promosso, con somma gioia di De Rossi e dello stesso portiere rossoblù. Un passo indietro: c’era la volontà, sul mercato di gennaio, di trovare un profilo di numero uno idoneo al modello di calcio nella testa di Daniele De Rossi, ma senza nulla togliere ai meriti presenti e passati di Leali. In sintesi, il Grifone cercava un portiere forte nel gioco palla a terra, a suo agio nelle uscite alte e pure capace di lanci da settanta metri per sorprendere gli avversari e innescare le punte. Dopo vari tentativi (l’ex Perin era stato uno dei papabili, Bento un’altra possibilità), la scelta è caduta sul portiere olandese del Feyenoord (152 presenze complessive), che grazie al club in cui ha trascorso tutta la sua carriera, dal 2006 al gennaio scorso, era riuscito ad arrivare anche in nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Genoa, in porta le gerarchie sono chiare: il Grifone si gode il nuovo numero uno Bijlow Perin al Genoa? Moretto svela a che punto è la trattativa per il ritorno dell’ex Juve. Il Grifone ha le idee chiaredi Redazione JuventusNews24Perin al Genoa? Il Grifone insiste per il ritorno del portiere a gennaio. Leggi anche: Sommer o Martìnez? Il futuro della porta nerazzurra: Il club è alla ricerca di un nuovo numero uno Una selezione di notizie su Genoa in porta le gerarchie sono chiare... Discussioni sull' argomento Genoa, gol a raffica ma anche clean sheet: Bijlow blinda la porta rossoblù; Genoa-Torino 3-0: i rossoblu vincono e convincono; Serie A: il Genoa travolge il Torino 3-0 nello scontro salvezza; L’Inter continua la sua marcia in campionato: Genoa battuto 2-0. >>>ANSA/Il Genoa abbatte il Torino, granata agganciati in classifica e contestati(di Maurizio Moscatelli) (ANSA) - GENOVA, 22 FEB - Vittoria e aggancio per il Genoa che batte il Torino 3-0 al Ferraris nell'anticipo delle 12.30 raggiungendo a quota 27 proprio i granata, ormai in pi ... msn.com 3 Gasp spera in tre recuperi fondamentali da Genoa all'Europa League Le condizioni di #Soulè, #Dybala e #Hermoso x.com **Genoa la SUPERBA ** **Good Morning Beautiful Genoa ** - facebook.com facebook