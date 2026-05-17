Genoa-Milan le formazioni ufficiali | le scelte di Allegri su Modric e sulla coppia d’attacco

Alle ore 20:45 si gioca la sfida tra Genoa e Milan, penultima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si conoscono le scelte di allenatore rossonero riguardo a Modric e alla coppia d’attacco. Entrambe le squadre scendono in campo con le formazioni confermate e pronte ad affrontare il match. La partita si disputa allo stadio di Genova, con le squadre che cercano punti importanti in vista della fine della stagione.

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La partita è di fondamentale importanza per i rossoneri, che coltivano ancora ambizione di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League: con tre punti, avranno poi la possibilità di avere il destino nelle proprie mani all'ultima giornata di campionato, a 'San Siro' contro il Cagliari. Con qualsiasi altro risultato, le chance di Champions diminuirebbero e dovrebbero poi sperare nel concatenarsi dei giusti risultati dalle partite di Napoli, Juventus, Roma e Como. Il Genoa giocherà, al contrario, con la testa sgombra: salvezza già raggiunta aritmeticamente da un paio di settimane per la squadra rossoblu, che, però, vorrà scendere in campo per l'ultima stagionale davanti al proprio pubblico per fare bella figura e, certamente, non per regalare punti al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Genoa-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri su Modric e sulla coppia d’attacco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan FORMAZIONE vs Genoa CFC | Serie A 08/01 Sullo stesso argomento Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri propone una inedita coppia in attaccoI riflettori dello stadio 'Maradona' si accenderanno, alle ore 20:45, per Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Nicola e AllegriLa sfida tra Cremonese e Milan, valida per il 27° turno di Serie A 2025/26, presenta le scelte ufficiali dei due tecnici per la disposizione in campo... #Genoa- #Milan, le formazioni ufficiali x.com Genoa-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri con Nkunku-Gimenez, ultima in casa per MalinovskyiTre punti per avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. Il Milan cerca un successo per guardarsi dagli attacchi di Roma e Como e mettersi alle spalle un periodo negativo in cui ha raccolto ... tuttomercatoweb.com Serie A 2025-2026: Genoa-Milan, le probabili formazioniRossoblù e rossoneri in campo a Marassi alle 12 per la partita valida per la 37esima giornata di Serie A Appuntamento a Marassi alle 12 per la partita valida per la 37esima giornata di Serie A tra Gen ... sportal.it [MN] Milan Primavera Femminile è Campione d'Italia!! reddit