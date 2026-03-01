Per il 27° turno di Serie A 202526, Cremonese e Milan hanno annunciato le formazioni ufficiali. Nicola e Allegri hanno scelto i giocatori da schierare, determinando le rispettive linee di attacco e difesa per la partita. Le squadre sono pronte a scendere in campo, con le formazioni che riflettono le decisioni tecniche di entrambe le società.

La sfida tra Cremonese e Milan, valida per il 27° turno di Serie A 202526, presenta le scelte ufficiali dei due tecnici per la disposizione in campo e l’elenco dei giocatori impiegabili. L’analisi si concentra sui dettagli tattici e sulle gerarchie messe in campo dai due allenatori. cremonese (3-5-2): Audero; Folino, Luperto, Bianchetti; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. Allenatore: Allegri Le formazioni ufficiali indicano una replica tattica comune nel 3-5-2 per entrambe le squadre, con linee diverse nelle scelte dei giocatori di centrocampo e degli interpreti offensivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Nicola e Allegri

