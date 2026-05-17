Dopo la partita tra Genoa e Milan, il centrocampista rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Telelombardia’. Ha affermato che il pubblico non ha ancora visto il vero volto del suo team e ha condiviso quanto riferitogli dal dirigente in merito a un possibile intervento di un altro dirigente all’interno della società. La discussione si è concentrata sulle dinamiche interne e sulle parole ascoltate durante l’incontro, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Ardon Jashari, centrocampista rossonero, ha parlato a ‘Telelombardia’ al termine di Genoa-Milan 1-2, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla mancanza di continuità: “Il vero Ardon Jashari non si è ancora visto: oggi ho avuto dei buoni momenti nel corso della gara, ma la cosa fondamentale era conquistare i tre punti. Sono convinto che vedrete le mie reali qualità quando avrò accumulato più minutaggio e, soprattutto, una migliore condizione e ritmo partita. In ogni caso, sono felice di aver dato il mio contributo per questa vittoria”. Sulle... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa-Milan, Jashari: “Non avete ancora visto chi sono davvero. Cardinale? Vi dico cosa ci ha detto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Genoa-Milan, Rabiot svela cosa ha detto Cardinale e che ci saranno addiiAl termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, ha parlato - in...

Genoa-Milan, retroscena Cardinale: ecco cosa ha detto al termine della garaCome raccontato da 'DAZN' Gerry Cardinale, dopo avere incontrato la squadra prima della partita, è sceso negli spogliatoi parlando anche dopo la...

#GenoaMilan, #Jashari parla della sua stagione Non avete visto il vero Ardon, mi serve continuità x.com

Discussione post-partita: Genoa 1-2 AC Milan | Serie A reddit

Genoa-Milan 1-2, gol e highlights: la decidono Nkunku e AthekameGara soffertissima per i rossoneri che dopo un primo tempo giocato sottotono riescono ad avere la meglio sul Genoa 2-1. La squadra di De Rossi domina la prima frazione ma non concretizza. Nella ripres ... sport.sky.it

Genoa-Milan 1-2, pagelle e tabellino: Nkunku la sblocca, Athekame la chiude, Jashari gira a vuoto, grave l'errore di Amorim, Colombo non pungeIl Milan supera 2-1 il Genoa a Marassi e si porta al terzo posto a 90 minuti dal termine: Nkunku glaciale dal dischetto, Athekame decisivo, malissimo Jashari e Gimenez. goal.com