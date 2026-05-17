Genoa-Milan Jashari | Non avete ancora visto chi sono davvero Cardinale? Vi dico cosa ci ha detto

Da pianetamilan.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Genoa e Milan, il centrocampista rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Telelombardia’. Ha affermato che il pubblico non ha ancora visto il vero volto del suo team e ha condiviso quanto riferitogli dal dirigente in merito a un possibile intervento di un altro dirigente all’interno della società. La discussione si è concentrata sulle dinamiche interne e sulle parole ascoltate durante l’incontro, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

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Ardon Jashari, centrocampista rossonero, ha parlato a ‘Telelombardia’ al termine di Genoa-Milan 1-2, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla mancanza di continuità: “Il vero Ardon Jashari non si è ancora visto: oggi ho avuto dei buoni momenti nel corso della gara, ma la cosa fondamentale era conquistare i tre punti. Sono convinto che vedrete le mie reali qualità quando avrò accumulato più minutaggio e, soprattutto, una migliore condizione e ritmo partita. In ogni caso, sono felice di aver dato il mio contributo per questa vittoria”. Sulle... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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