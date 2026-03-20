In conferenza stampa, l'allenatore della Juventus ha affermato che la squadra deve mantenere alta l’attenzione nella corsa al quarto posto, sottolineando che fino a quando non sarà raggiunta la matematica, tutto può ancora succedere. Ha anche evidenziato che è importante non trascurare le inseguitrici e monitorare costantemente la situazione in classifica. La lotta resta aperta e richiede concentrazione e impegno.

Allegri in conferenza stampa ha parlato della lotta per il quarto confermando che fino a quando non si ha la matematica tutto può succedere. Vigilia in casa Milan. Allegri ha presentato la sfida contro il Torino di domani soffermandosi sulla lotta per il quarto posto. LOTTA SCUDETTO E QUARTO POSTO – «Normale che la sconfitta con la Lazio, come ho detto dopo la partita l’Inter pensava di aver perso 2 punti e ne hanno guadagnato 1. Loro hanno il destino nelle mani per lo Scudetto, noi per la Champions. Poi quando la matematica dirà che l’Inter ha vinto lo Scudetto e noi saremo in Champions League allora diremo che non potremo più vincerlo» ULTIMISSIME JUVE LIVE: LE NOTIZIE SUI BIANCONERI GUARDARSI INDIETRO – «Bisogna guardare avanti ma bisogna guardare di dietro, per questo l’equilibrio è fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri sulla lotta per il quarto posto: «Il destino è nelle nostre mani. Ecco perché dobbiamo guardare anche dietro»

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