A pochi istanti dall'inizio di Milan-Atalanta, il direttore sportivo rossonero ha sottolineato che per la squadra è fondamentale ottenere la qualificazione in Champions League e ha aggiunto che il destino della stagione è nelle loro mani.

Il Milan ha bisogno di altri 6 punti per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. L'obiettivo dichiarato da Allegri dall'inizio dell'anno è sempre sembrato a portata di mano, ma nelle ultime cinque partite è arrivata soltanto una vittoria: questo ha rimesso tutto in discussione. Igli Tare ha rilasciato una lunga serie di dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Atalanta. Tra i tanti temi trattati, il direttore sportivo rossonero ha anche ribadito l'assoluta importanza di tornare in Champions League. Di seguito, un estratto del suo commento. “È fondamentale, ma non per me.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, Tare: “La qualificazione in Champions League è fondamentale. Il destino è nelle nostre mani”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Atalanta-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A

Notizie correlate

Leggi anche: Allegri: "Voglio restare al Milan il più a lungo possibile. Champions, il destino è nelle nostre mani"

Jeda non ha dubbi sulla lotta per la Champions: «La Juve ha il destino nelle proprie mani. Ecco perché è fondamentale il quarto posto»di Francesco SpagnoloJeda ai microfoni di Radio TV Serie A ha parlato di Juve e di lotta per il quarto posto soffermandosi anche sull’importanza del...

Argomenti più discussi: Milan, probabile chance dal 1' per Gimenez contro l'Atalanta; D'Amico tentato dal Milan: perché il ds dell'Atalanta è in pole in caso di addio di Tare; Milan, Allegri non si nasconde: Voglio restare qui il più a lungo possibile; Milan Atalanta: non ci sono in palio tre punti, bensì il futuro.