Genoa-Milan Giaccherini esalta i rossoneri | Questa vittoria vale un’intera stagione

Dopo la partita tra Genoa e Milan, Emanuele Giaccherini ha commentato la vittoria dei rossoneri. Nel suo intervento nel post gara, ha affermato che questa vittoria ha un valore pari a un'intera stagione. La partita si è conclusa con il risultato favorevole al Milan, che ha ottenuto i tre punti in trasferta. Giaccherini ha espresso entusiasmo per la prestazione della squadra e ha commentato il significato di questo successo nel contesto della stagione.

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I rossoneri si sono imposti sul Genoa, vincono per 2-1 il match valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 20252026 che si è giocato allo stadio 'Ferraris'. Un successo fondamentale per il Milan, che si avvicina sempre di più all'obiettivo: la qualificazione in Champions League. Con una vittoria contro il Cagliari nell'ultima giornata, il Diavolo avrebbe la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta. In caso contrario, invece, non resterebbe che sperare in una passo falso delle inseguitrici (Roma, Como e Juventus). Al termine della partita, Emanuele Giaccherini, ex calciatore di Serie A, oggi opinionista televisivo, si è espresso sull'importanza della vittoria per il Milan dagli studi di 'DAZN'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Genoa-Milan, Giaccherini esalta i rossoneri: “Questa vittoria vale un’intera stagione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan-Genoa, Stanciu calcia il rigore della vittoria alle stelle Sullo stesso argomento Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione!Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona,... Verso Genoa-Milan: rossoneri in ritiro per ricompattarsiSe dopo il derby si parlava di una possibile riapertura del discorso scudetto, due mesi più tardi filtra la paura di buttare via un’intera stagione e... Genoa-Milan 1-2, gol e highlights: la decidono Nkunku e AthekameGara soffertissima per i rossoneri che dopo un primo tempo giocato sottotono riescono ad avere la meglio sul Genoa 2-1. La squadra di De Rossi domina la prima frazione ma non concretizza. Nella ripres ... sport.sky.it Diretta | Genoa Milan (risultato finale 1-2): rossoneri ad un passo dalla Champions! (17 maggio 2026)Naturalmente la diretta Genoa Milan ci offrirà una delle partite più ricche di storia nel calcio italiano, non a caso il podio dei migliori marcatori (tutti rossoneri) comprende Gunnar Nordahl, Aldo ... ilsussidiario.net