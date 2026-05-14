Verso Genoa-Milan | rossoneri in ritiro per ricompattarsi
Prima del match tra Genoa e Milan, la squadra rossonera si è ritirata per ricompattarsi. A due mesi dal derby, si parla meno di una corsa scudetto e più di una possibile perdita dell’obiettivo Champions League, che fino a poche giornate fa sembrava quasi sicuro. La situazione attuale sembra aver portato a una maggiore cautela all’interno del club, con l’attenzione concentrata sul recupero e sulla concentrazione in vista delle prossime partite.
Se dopo il derby si parlava di una possibile riapertura del discorso scudetto, due mesi più tardi filtra la paura di buttare via un’intera stagione e di non centrare l’obiettivo Champions League, che fino a poche giornate fa sembrava quasi definito. La gara contro il Genoa rappresenta l’ultima chiamata per il Diavolo, che non può commettere altri errori se vuole restare tra le prime quattro. Allegri sceglie il ritiro. In attesa di sapere la decisione finale su data e orario della prossima giornata, Massimiliano Allegri si è ritrovato a Milanello con Igli Tare e Giorgio Furlani per cercare di trovare una soluzione ai problemi dell’ultimo periodo.🔗 Leggi su Milanzone.it
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