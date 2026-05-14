Verso Genoa-Milan | rossoneri in ritiro per ricompattarsi

Prima del match tra Genoa e Milan, la squadra rossonera si è ritirata per ricompattarsi. A due mesi dal derby, si parla meno di una corsa scudetto e più di una possibile perdita dell’obiettivo Champions League, che fino a poche giornate fa sembrava quasi sicuro. La situazione attuale sembra aver portato a una maggiore cautela all’interno del club, con l’attenzione concentrata sul recupero e sulla concentrazione in vista delle prossime partite.

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