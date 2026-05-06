A fine stagione, il futuro del calciatore che veste la maglia numero 10 sarà al centro di discussioni dopo un periodo caratterizzato da contestazioni e calo di rendimento. I dirigenti del club hanno preso una decisione in merito alla sua permanenza, con novità che riguardano il suo ruolo e le prospettive di mercato. La situazione si sta evolvendo e le scelte in vista della prossima stagione saranno decisive.

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© Calcionews24.com - Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione!

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