Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si gioca la partita tra Genoa e Milan a Marassi. Sono state rese note le formazioni ufficiali e sono stati analizzati i pronostici e le quote della sfida. Finora, negli incontri giocati in questa stagione, poche reti sono state segnate a Marassi, e il Milan, reduce da risultati poco brillanti, ha messo in discussione la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan ha complicato i piani dopo gli ultimi risultati negativi e ha rimesso in discussione anche la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri hanno deciso di andare in ritiro prima della trasferta di Marassi col Genoa perché ora sanno che non possono più compiere passi falsi. Dopo i ko con Sassuolo e Atalanta,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genoa-Milan (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol a Marassi

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