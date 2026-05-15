Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si gioca la partita tra Genoa e Milan allo stadio Marassi. La sfida si presenta con alcune incertezze legate alle formazioni e alle quote dei bookmaker, mentre i pronostici non sono unanimi. Il Milan, reduce da risultati deludenti nelle ultime partite, ha messo in discussione la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. La partita, che si preannuncia combattuta, si svolge in un momento di tensione per entrambe le squadre coinvolte.

Il Milan ha complicato i piani dopo gli ultimi risultati negativi e ha rimesso in discussione anche la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri hanno deciso di andare in ritorno prima della trasferta di Marassi col Genoa perché ora sanno che non possono più compiere passi falsi. Dopo i ko con Sassuolo e Atalanta,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genoa-Milan (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici. Match bloccato a Marassi

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Genoa - Milan Dom 17/05/2026 H.15:00

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