Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si svolgerà la partita tra Genoa e Milan allo stadio di Marassi. Il club rossonero ha affrontato recenti risultati sfavorevoli, mettendo in discussione la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. Le formazioni sono state annunciate e le quote di scommessa sono state pubblicate, con i pronostici che prevedono pochi gol durante l’incontro. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, con il Milan che cerca di risollevarsi dopo le difficoltà recenti.

Il Milan ha complicato i piani dopo gli ultimi risultati negativi e ha rimesso in discussione anche la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri hanno deciso di andare in ritiro prima della trasferta di Marassi col Genoa perché ora sanno che non possono più compiere passi falsi. Dopo i ko con Sassuolo e Atalanta,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genoa-Milan (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol a Marassi

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