Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si disputa la partita tra Genoa e Milan. Il Milan ha ottenuto risultati recenti che hanno messo in discussione la sua posizione in classifica e la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote di scommessa sono state aggiornate in vista dell'incontro. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con il Milan che cerca di risollevarsi dopo le recenti difficoltà.

Il Milan ha complicato i piani dopo gli ultimi risultati negativi e ha rimesso in discussione anche la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri hanno deciso di andare in ritorno prima della trasferta di Marassi col Genoa perché ora sanno che non possono più compiere passi falsi. Dopo i ko con Sassuolo e Atalanta,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genoa-Milan (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Genoa - Milan Dom 17/05/2026 H.15:00

Sullo stesso argomento

Como-Parma (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronosticiIl Como ha appena raggiunto la matematica certezza di giocare l’Europa nella prossima stagione, ma vuole giocarsi tutte le sue carte fino alla fine...

Fiorentina-Genoa (domenica 10 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiSe il Genoa ha già conquistato la salvezza matematica, alla Fiorentina manca davvero poco ottenerla.

Alla fine hanno preso una decisione che non accontenta nessuno, Domenica 17/05 le partite si giocheranno in contemporanea alle h 12 Como-Parma Genoa-Milan Juventus-Fiorentina Pisa-Napoli Roma-Lazio Per tutto questo si ringraziano i e coglioni Simo x.com

La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno raggiunto un accordo: il derby Roma-Lazio, Genoa-Milan e tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League si giocheranno domenica alle 12:00. reddit

Genoa-Milan, deciso giorno e orario: l’ultim’ora di SkyÈ tutto finalmente deciso per Genoa-Milan: a riportare le ultime novità è stata la redazione di Sky. Il punto su giorno e orario. spaziomilan.it

Genoa-Milan: la data resta un mistero. La Prefettura conferma lunedì. La Lega ricorre al Tar. Ecco quando si decideLa Lega serie A e la Prefettura di Roma al lavoro per anticipare il derby capitolino (e le altre 4 partite), con slittamento dalle 15 alle 17.30 della finale degli Internazionali di tennis ... primocanale.it