Genoa-Milan domenica 17 maggio 2026 ore 12 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si disputa la partita tra Genoa e Milan. Il Milan ha ottenuto risultati recenti che hanno messo in discussione la sua posizione in classifica e la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote di scommessa sono state aggiornate in vista dell'incontro. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con il Milan che cerca di risollevarsi dopo le recenti difficoltà.

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Il Milan ha complicato i piani dopo gli ultimi risultati negativi e ha rimesso in discussione anche la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri hanno deciso di andare in ritorno prima della trasferta di Marassi col Genoa perché ora sanno che non possono più compiere passi falsi. Dopo i ko con Sassuolo e Atalanta,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Genoa - Milan Dom 17/05/2026 H.15:00

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