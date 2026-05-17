Genoa-Milan di Serie A | la partita del ‘Ferraris’ in diretta | LIVE News

Alle ore 12:00 nello stadio 'Luigi Ferraris' di Genova si gioca Genoa-Milan, incontro valido per la Serie A. La partita si svolge in un campo di circa 37.000 posti e rappresenta un match tra due squadre della massima serie italiana. La sfida si svolge in un momento di campionato in cui entrambe le formazioni cercano punti importanti in classifica. Le formazioni scendono in campo con le rispettive rose e schemi tattici previsti per questa giornata.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Genoa-Milan, partita della 37esima e penultima giornata della Serie A 2025-2026. Ciro Ferrara sempre a DAZN: "Il Milan è la squadra che rischia di più. Oggi si gioca tutta la stagione". Giaccherini dagli studi di DAZN è sicuro: "Genoa-Milan è la partita più delicata. I rossoneri non possono sbagliare. Modric è una figura importante, il suo ritorno è fondamentale". Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator, Colombo. All. De Rossi Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Giménez, Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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