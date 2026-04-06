Napoli-Milan di Serie A la partita del ‘Maradona’ in diretta | LIVE News

Alle 20:45 si gioca al 'Maradona' Napoli-Milan, una delle partite della 31ª giornata di Serie A. La sfida si svolge sul campo dello stadio di Napoli, con le due squadre pronte a scendere in campo per questa gara. La partita sarà trasmessa in diretta, consentendo ai tifosi di seguire l'incontro in tempo reale. È prevista la presenza di arbitri e ufficiali di gara per la gestione del match.

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