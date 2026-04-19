Verona-Milan di Serie A | la partita del ‘Bentegodi’ in diretta | LIVE News

Alle ore 15:00 si gioca allo stadio 'Bentegodi' di Verona la partita tra le squadre di Verona e Milan, valida per la 33ª giornata di Serie A. La gara si svolge in un orario pomeridiano e sarà trasmessa in diretta. Le due formazioni scendono in campo con obiettivi diversi, in una sfida che coinvolge le posizioni in classifica e l'andamento stagionale.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Verona-Milan, partita della 33^ giornata di Serie A. Verona-Milan, probabili formazioni: Allegri è pronto a tornare al 3-5-2 dopo l'esperimento fallito contro l'Udinese. Una sorpresa prevista. Ecco gli ultimi dettagli 'Il Corriere dello Sport' parla anche del futuro di Luka Modric con il Milan. Il centrocampista croato legato a doppio filo ad Allegri. Ecco tutti i dettagli Amici di 'PianetaMilan.it', oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà allo stadio 'Bentegodi' di Verona, la sfida Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan di Serie A: la partita del ‘Bentegodi’ in diretta | LIVE News LIVE | Warm up | VERONA.INTER | Serie A Enilive 2025/26 Notizie correlate Napoli-Milan di Serie A, la partita del ‘Maradona’ in diretta | LIVE NewsSiamo in attesa delle formazioni ufficiali di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma allo stadio 'Maradona'. Cremonese-Milan di Serie A: la partita dello ‘Zini’ in diretta | LIVE NewsSiamo in attesa delle formazioni ufficiali di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calcio Serie A: Hellas Verona-Milan. Segui la diretta testuale; Verona-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Serie A Enilive 2025/26 | Pre-partita di #VeronaMilan: vendita biglietti e ritiro tessere 'Non vi lasceremo mai'; Hellas Verona - Milan, le probabili formazioni. Speranze salvezza? Nel finale di stagione succede spesso di tutto. Verona Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AVerona Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma oggi, domenica 19 aprile 2026, alle ore 15 ... tpi.it Verona-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 15La diretta live di Verona-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it MATCHDAY | Hellas Verona AC Milan Stadio Bentegodi Domenica 19 aprile Ore 15:00 Sfida fondamentale per entrambe: il Verona cerca punti salvezza, il Milan deve reagire per blindare la zona Champions. Arbitro & VAR Arbitro: Daniele - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Verona- #Milan x.com