Genoa-Milan di Serie A in diretta | ecco le notizie in live | PM

Alle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genoa, si disputerà la partita tra Genoa e Milan, due squadre di Serie A. La gara, valida per il campionato, vedrà le squadre affrontarsi in un match che si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. Entrambe le formazioni sono arrivate all’appuntamento con diverse assenze e modifiche in formazione. La partita sarà trasmessa in diretta, permettendo ai tifosi di seguire l’evento in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui