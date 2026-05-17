Genoa-Milan di Serie A in diretta | ecco le notizie in live | PM

Da pianetamilan.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genoa, si disputerà la partita tra Genoa e Milan, due squadre di Serie A. La gara, valida per il campionato, vedrà le squadre affrontarsi in un match che si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. Entrambe le formazioni sono arrivate all’appuntamento con diverse assenze e modifiche in formazione. La partita sarà trasmessa in diretta, permettendo ai tifosi di seguire l’evento in tempo reale.

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Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator, Colombo. All. De Rossi Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Giménez, Nkunku. All. Allegri Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 12:00, si disputerà allo stadio 'Stadio Luigi Ferraris' di Genoa, la sfida Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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