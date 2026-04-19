Verona-Milan di Serie A in diretta | tutte le notizie live | PM

Alle ore 15:00 allo stadio 'Bentegodi' di Verona si svolgerà la partita tra la squadra locale e il Milan, valida per la 33^ giornata di Serie A. La sfida si giocherà senza pubblico presente, in conformità alle disposizioni sanitarie in vigore. Entrambe le squadre sono arrivate all’appuntamento con diverse assenze e in una fase cruciale del campionato. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e seguirà aggiornamenti sui canali ufficiali.

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyekoge, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri. Amici di 'PianetaMilan.it', oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà allo stadio 'Bentegodi' di Verona, la sfida Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan di Serie A in diretta: tutte le notizie live | PM MILAN vs H.VERONA DIRETTA LIVE SERIE A LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE Notizie correlate Napoli-Milan di Serie A in diretta: le notizie in live | PMNAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund. Milan-Parma di Serie A in diretta: ecco le formazioni ufficiali | LIVE PMMILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Verona-Milan: probabili formazioni e statistiche; Verona-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A Enilive 2025/26 | Pre-partita di #VeronaMilan: vendita biglietti e ritiro tessere 'Non vi lasceremo mai'; Hellas Verona-AC Milan, Serie A 2019/2020: Time Machine. Probabili formazioni Verona-Milan: Orban in pole, la decisione su Leao e PulisicProbabili formazioni Verona Milan - Le possibili scelte di Sammarco e Allegri per il match della 33^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Hellas Verona-Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Verona-Milan di Domenica 19 aprile 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net In #Verona #Milan ben 5 giocatori rossoneri saranno a rischio squalifica per il match del prossimo turno contro la #Juventus causa diffida. Con il ritorno al 3-5-2, solo #Athekame potrebbe riposare al #Bentegodi. Rinunceresti a qualcuno di loro per averlo sic facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Verona- #Milan x.com