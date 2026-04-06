Napoli-Milan di Serie A in diretta | le notizie in live | PM

Alle 20:45 al 'Maradona' si svolge Napoli-Milan, partita valida per la 31ª giornata di Serie A. La sfida è tra due squadre che occupano posizioni di classifica vicine. Entrambe le formazioni scenderanno in campo con i loro giocatori disponibili, senza assenze segnalate. La partita sarà trasmessa in diretta e seguiranno aggiornamenti in tempo reale.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Politano, Giovane. Allenatore: Conte. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Pulisic, Giménez, R. Leão. Allenatore: Allegri. Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli, la sfida Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Milan-Parma di Serie A in diretta: ecco le formazioni ufficiali | LIVE PMMILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão.

Lazio-Milan di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | Live PmLAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

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Napoli-Milan live dalle 20.45, probabili formazioni e ultime notizie sul match del MaradonaLa sfida tra Napoli e Milan è molto più di una semplice partita: è un confronto tra due delle squadre più prestigiose e affascinanti del calcio italiano, capaci ... ilmattino.it

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#Napoli-#Milan, la probabile formazione di Antonio Conte. Dubbio Politano sulla destra nel caso potrebbe giocare Gutierrez con Spinazzola a sinistra. facebook

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