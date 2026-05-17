Genoa-Milan di Serie A in diretta | Cardinale arrivato allo stadio | PM Live
Alle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, prende il via il match di Serie A tra Genoa e Milan. I tifosi sono già in attesa, mentre tra le squadre ci sono i giocatori e gli staff tecnici pronti per l'inizio della partita. È stato segnalato l'arrivo di un rappresentante del club ospite allo stadio, mentre il pubblico si prepara ad assistere all'incontro. Non ci sono ancora stati eventi straordinari o incidenti segnalati prima del calcio d'inizio.
Ricordiamo che alle 11:55 andrà in onda LIVE sul canale 'YouTube' di Pianeta Milan la reaction di Genoa-Milan. GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vásquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Baldanzi; Vitinha, Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Doucouré, Klišys, Zätterström, Sabelli, Grossi, Lafont, Masini, Martín, Latif Ouedraogo, Ekhator, Ekuban. Allenatore: De Rossi. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Vladimirov, Loftus-Cheek, Modric, Ricci, Sardo, Pulisic, Balentien, Füllkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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