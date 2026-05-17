Genoa-Milan di Serie A in diretta | Cardinale arrivato allo stadio | PM Live

Alle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, prende il via il match di Serie A tra Genoa e Milan. I tifosi sono già in attesa, mentre tra le squadre ci sono i giocatori e gli staff tecnici pronti per l'inizio della partita. È stato segnalato l'arrivo di un rappresentante del club ospite allo stadio, mentre il pubblico si prepara ad assistere all'incontro. Non ci sono ancora stati eventi straordinari o incidenti segnalati prima del calcio d'inizio.

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