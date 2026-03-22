Alle 14:30 si svolge la partita tra Milan Futuro e Nuova Sondrio, valida per la 28ª giornata della Serie D 202526. La sfida si gioca allo stadio di Milan Futuro e si può seguire in diretta. Questa gara rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Tra pochi minuti comincia la gara del campionato di Serie D tra Milan Futuro e Nuova Sondrio. Il match valido per la 28^ giornata si disputerà al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno alle ore 14:30. I rossoneri affidati alla guida tecnica di Massimo Oddo incontrano sulla propria strada la formazione penultima del Girone B di Serie D. Vale a dire la Nuova Sondrio di Marco Amelia, ex portiere del Milan con cui ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana sotto la guida di Massimiliano Allegri. LEGGI ANCHE: Athekame la scossa del Milan: cambia la partita. Per il 4-3-3 è davvero fondamentale I rossoneri arrivano al match di oggi da quattro risultati utili consecutivi, di cui tre vittorie con la più recente risalente allo scorso weekend contro l'Oltrepò FBC. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro-Nuova Sondrio di Serie D in diretta | Live Pm

Articoli correlati

Milan-Parma di Serie A 0-0 in diretta: ammonito Saelemaekers | LIVE PMMILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão.

Milan-Parma di Serie A 0-0 in diretta: occasione per i rossoneri | LIVE PMMILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão.

Approfondimenti e contenuti su Milan Futuro Nuova Sondrio di Serie D...

Temi più discussi: Milan Futuro-Nuova Sondrio, Serie D 2025/2026: Match Preview; Nuova Sondrio all'esame Milan Futuro; MILAN FUTURO v NUOVA SONDRIO: MATCH PREVIEW; Oltrepò-Milan Futuro 0-1, Serie D 2025/2026: il report.

Milan Futuro-Sondrio: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Milan Futuro-Sondrio di Domenica 22 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net

Milan Futuro, prossimo impegno e classifica aggiornataDopo il successo nell’ultimo turno contro l’Oltrepò, valso ai rossoneri il secondo posto in classifica, il Milan Futuro torna in campo domenica 22 marzo alle ore 14:30, allo ... milannews.it

#MilanFuturo-Nuova Sondrio domani in campo: ecco tutto quello che c'è da sapere #SempreMilan x.com

Ivan Zazzaroni ha lanciato una nuova indiscrezione sul futuro della dirigenza del Milan. Intervenuto a TMW Radio, il direttore del Corriere dello Sport ha dichiarato di ritenere possibile a breve un addio dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, spiegando c facebook