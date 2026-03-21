Genoa De Rossi sicuro | Abbiamo fatto un gran primo tempo Sono consapevole che era un match point ne avremo altri Sulla Nazionale…

Dopo la partita contro l’Udinese, il tecnico del Genoa ha commentato il primo tempo della squadra, definendolo di qualità. Ha aggiunto di essere consapevole che si trattava di un match point, ma che in futuro ne arriveranno altri. Ha parlato anche della Nazionale, senza entrare in dettagli specifici. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate subito dopo la gara contro i friulani.

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