Dopo la partita contro l’Inter, l’allenatore del Genoa ha dichiarato di non essere soddisfatto della prestazione della sua squadra, sottolineando che i nerazzurri sono risultati più forti e che i rossoblù non hanno fatto il massimo per mettere in difficoltà l’avversario. Le sue parole sono arrivate nel post gara, senza ulteriori commenti.

Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli Cagliari, Pisacane recupera il suo leader per la sfida chiave contro il Como. Gli aggiornamenti Pagelle Inter Genoa, Dimarco e Calhanoglu da sogno. Amorim da incubo. I nerazzurri scappano in classifica- I VOTI Moviola Inter Genoa: Calhanoglu sfiora l’espulsione, mani di Amorim è rigore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Genoa, De Rossi nel post gara: «Non sono soddisfatto: l’Inter è più forte e non abbiamo fatto il massimo per metterla in difficoltà»

De Rossi dopo Inter Genoa: «Gol preso quando avanzavamo. Non sono soddisfatto per questo motivo»Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Genoa, De Rossi post 1-1 col Milan: “Noi meritavamo di vincere per la partita che abbiamo fatto. Su Colombo..”Daniele De Rossi, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Genoa.

Temi più discussi: Genoa, De Rossi: Giornata splendida: club, squadra e tifosi sono una cosa unica; De Rossi felice per il Genoa, la battuta fa ridere tutti su Florenzi: S'è accollato con altri amici...; Genoa, De Rossi: Con il Toro gara tostissima. Saremo all'altezza dei nostri tifosi; De Rossi cambia il Genoa: ecco il doppio trequartista con Amorim e Baldanzi.

Genoa, De Rossi: Con l’Inter si perde in ogni modo. Ci hanno messo lì e…Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto nel post partita del match con l'Inter in conferenza stampa. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: Siamo ... fcinter1908.it

Genoa, il tecnico degli rossoblù De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro l’Inter. Le sue paroleGenoa, il tecnico degli rossoblù De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro l’Inter. Le sue parole Nel post?partita della sfida tra Inter e Genoa valida per la 27ª giornata di Ser ... calcionews24.com

#Genoa, #DeRossi a DAZN: " #Inter molto forte, se ha vinto 14 partite su 15 un motivo ci sarà..". Poi esalta #Chivu x.com

Inter, marcia inarrestabile: 2-0 al Genoa e +13 in vetta La risposta è arrivata sul campo. Dopo l’eliminazione in Champions League, l’Inter batte 2-0 il Genoa a San Siro e allunga ancora in campionato. Ottava vittoria consecutiva, quattordicesima nelle ultime q - facebook.com facebook