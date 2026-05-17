Genoa-Milan 0-2 di Serie A in diretta | che gol di Athekame! | PM Live

Da pianetamilan.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 12:00 si è disputata allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genoa la partita di Serie A tra Genoa e Milan. Il match si è concluso con il risultato di 0-2 in favore dei rossoneri. Durante la partita, uno dei gol è stato segnato da Athekame. La squadra ospite ha ottenuto i tre punti grazie a due reti realizzate nel corso dei 90 minuti. La partita si è svolta senza ulteriori episodi significativi oltre ai gol.

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Batti e ribatti nell'aera di Maignan, alla fine è Vasquez a trovare il guizzo giusto. 1-2. Palla indietro sbagliata di Jashari. Ekthator si trova solo contro Maignan che chiude la porta. Ottima giocata di Fullkrug che tiene palla. Pulisic la mette fuori area. Arriva Athekame che tira forte e preciso dal limite dell'area. 2-0 del Milan! Milan bassissimo in difesa del risultato: cross del Genoa che passa. Athekame lascia passare Vitinha che tocca male il pallone a un passo da Maignan. Che rischio. Annullato il gol della Juventus, che resta sotto contro la Fiorentina. Contropiede gestito bene, ma cross al centro di Athekame troppo forte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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