Genoa-Milan 0-2 di Serie A in diretta | che gol di Athekame! | PM Live

Alle 12:00 si è disputata allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genoa la partita di Serie A tra Genoa e Milan. Il match si è concluso con il risultato di 0-2 in favore dei rossoneri. Durante la partita, uno dei gol è stato segnato da Athekame. La squadra ospite ha ottenuto i tre punti grazie a due reti realizzate nel corso dei 90 minuti. La partita si è svolta senza ulteriori episodi significativi oltre ai gol.

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