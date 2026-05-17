Genoa-Milan 0-2 di Serie A in diretta | che gol di Athekame! | PM Live
Alle 12:00 si è disputata allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genoa la partita di Serie A tra Genoa e Milan. Il match si è concluso con il risultato di 0-2 in favore dei rossoneri. Durante la partita, uno dei gol è stato segnato da Athekame. La squadra ospite ha ottenuto i tre punti grazie a due reti realizzate nel corso dei 90 minuti. La partita si è svolta senza ulteriori episodi significativi oltre ai gol.
Batti e ribatti nell'aera di Maignan, alla fine è Vasquez a trovare il guizzo giusto. 1-2. Palla indietro sbagliata di Jashari. Ekthator si trova solo contro Maignan che chiude la porta. Ottima giocata di Fullkrug che tiene palla. Pulisic la mette fuori area. Arriva Athekame che tira forte e preciso dal limite dell'area. 2-0 del Milan! Milan bassissimo in difesa del risultato: cross del Genoa che passa. Athekame lascia passare Vitinha che tocca male il pallone a un passo da Maignan. Che rischio. Annullato il gol della Juventus, che resta sotto contro la Fiorentina. Contropiede gestito bene, ma cross al centro di Athekame troppo forte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Genoa - AC Milan | Serie A | Giornata 37 | IN DIRETTA
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Genoa-Milan 0-1 di Serie A in diretta: gol pesante di Nkunku | PM Live
Genoa-Milan 0-0 di Serie A in diretta: rossoneri che non creano | PM LiveLa squadra di Massimiliano Allegri fa una fatica incredibile anche nei semplici passaggi.
#Genoa 1-2 #ACMilan : Johan Vasquez! #GenoaMilan #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
87’ GOOOAALL Vasquez Genoa-Milan 1-2 - Facebook facebook
The Lega Serie A and the Prefecture of Rome have reached an agreement: the Roma-Lazio derby, Genoa-Milan, and al the other matches of the teams involved in the Champions League race willl be played on Sunday at 12:00. reddit
Genoa-Milan 0-1 | Nkunku su RIGORE! Fumogeni e partita stoppata | OneFootballGenoa-Milan è una partita fondamentale per la zona Champions League, i rossoneri devono rialzarsi da tre partite senza vittorie: il pareggio con la Juventus e le sconfitte contro Sassuolo e Atalanta. onefootball.com
Serie A, Genoa-Milan (0-1): Nkunku manda avanti il Diavolo su rigore!Segui la diretta testuale della partita Genoa-Milan, valida per la 37^ e penultima giornata del campionato di Serie A Enilive! milannews.it