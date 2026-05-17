Genoa-Milan 0-1 di Serie A in diretta | gol pesante di Nkunku | PM Live
Alle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genoa, si è disputata la partita di Serie A tra Genoa e Milan. Al 70° minuto, Nkunku ha segnato il gol che ha deciso l'incontro. La rete si è verificata su assist di un compagno e ha portato il Milan in vantaggio. La partita si è conclusa con il risultato di 0-1 a favore della squadra ospite.
Contropiede gestito bene, ma cross al centro di Athekame troppo forte. Nkunku la spizza come può, ma la palla non passa. Tiro di Malinovskyi dalla punizione alto e poco pericoloso per Maignan. Fumogeni e monetine lanciate in campo dai tifosi del Genoa. Gioco al momento fermo. Sul dischetto va Nkunku. Il francese non sbaglia! Rossoneri in vantaggio. Rigore per il Milan: regalo di Amorim con un retropassaggio orrendo al portiere. Nkunku anticipa e viene steso in area da Bijlow. Rigore netto. Milan al momento fuori dalla Champions League con la vittoria della Roma sulla Lazio. Nel primo tempo 4 tiri del Genoa contro 1 dei rossoneri. Più del 60% di possesso palla per i Grifoni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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