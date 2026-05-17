Genoa-Milan 0-1 di Serie A in diretta | gol pesante di Nkunku | PM Live

Da pianetamilan.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genoa, si è disputata la partita di Serie A tra Genoa e Milan. Al 70° minuto, Nkunku ha segnato il gol che ha deciso l'incontro. La rete si è verificata su assist di un compagno e ha portato il Milan in vantaggio. La partita si è conclusa con il risultato di 0-1 a favore della squadra ospite.

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Contropiede gestito bene, ma cross al centro di Athekame troppo forte. Nkunku la spizza come può, ma la palla non passa. Tiro di Malinovskyi dalla punizione alto e poco pericoloso per Maignan. Fumogeni e monetine lanciate in campo dai tifosi del Genoa. Gioco al momento fermo. Sul dischetto va Nkunku. Il francese non sbaglia! Rossoneri in vantaggio. Rigore per il Milan: regalo di Amorim con un retropassaggio orrendo al portiere. Nkunku anticipa e viene steso in area da Bijlow. Rigore netto. Milan al momento fuori dalla Champions League con la vittoria della Roma sulla Lazio. Nel primo tempo 4 tiri del Genoa contro 1 dei rossoneri. Più del 60% di possesso palla per i Grifoni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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