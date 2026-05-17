Genoa-Milan 0-1 di Serie A in diretta | gol pesante di Nkunku | PM Live

Alle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genoa, si è disputata la partita di Serie A tra Genoa e Milan. Al 70° minuto, Nkunku ha segnato il gol che ha deciso l'incontro. La rete si è verificata su assist di un compagno e ha portato il Milan in vantaggio. La partita si è conclusa con il risultato di 0-1 a favore della squadra ospite.

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