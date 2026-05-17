Alle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, si svolge il match tra Genoa e Milan, valido per la Serie A. La partita si presenta senza reti segnate al momento e con entrambe le squadre che non sono riuscite a creare occasioni importanti, secondo quanto riportato in diretta. Nessun gol è stato segnato fino a questo punto e le formazioni stanno affrontando la seconda metà del primo tempo. La partita prosegue senza cambi di risultato.

La squadra di Massimiliano Allegri fa una fatica incredibile anche nei semplici passaggi. Milan non pervenuto in attacco: Gimenez e Nkunku hanno perso ogni contrasto e il Diavolo difficilmente supera la propria metà campo. Milan schierato in campo per non prendere gol, piuttosto che segnarlo. Si punta sul contropiede, che per ora non c'è mai stato. Primo tiro è di Vitinha: stop in area di rigore e bomba fortissima che però non è pericolosa per la porta di Maignan. Vasquez ha spesso troppo spazio sulla trequarti destra del Milan, con Fofana che chiude in ritardo. Continua ad essere il Genoa a fare la partita: il Milan per ora pensa a difendersi basso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa-Milan 0-0 di Serie A in diretta: rossoneri che non creano | PM Live

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Genoa - AC Milan | Serie A | Giornata 37 | IN DIRETTA

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Genoa-Milan 0-0 di Serie A in diretta: è iniziata la partita | PM LivePrimo tiro è di Vitinha: stop in area di rigore e bomba fortissima che però non è pericolosa per la porta di Maignan.

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