Genoa-Milan 0-0 di Serie A in diretta | è iniziata la partita | PM Live

Da pianetamilan.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 12:00 si è aperta allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova la partita tra Genoa e Milan, valida per la Serie A. Le due squadre sono entrate in campo con le formazioni titolari, e l’arbitro ha dato il via al match. La partita si gioca senza reti fino a questo momento e il punteggio resta sul risultato di 0-0. Entrambe le squadre hanno mostrato iniziative offensive, con alcune occasioni create nei primi minuti.

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Primo tiro è di Vitinha: stop in area di rigore e bomba fortissima che però non è pericolosa per la porta di Maignan. Vasquez ha spesso troppo spazio sulla trequarti destra del Milan, con Fofana che chiude in ritardo. Continua ad essere il Genoa a fare la partita: il Milan per ora pensa a difendersi basso. Milan che lascia il possesso al Genoa e cerca di restare compatto dietro senza pressare. Scontro tra Bartesaghi e Amorim: il giocatore del Genoa resta a terra. Dopo un minuto, Amorim si rialza senza problemi. Ambiente molto caldo allo stadio 'Ferraris' con grande presenza del pubblico di casa. Allegri ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita: clicca qui per scoprire cosa ha detto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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