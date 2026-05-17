Prima del calcio di inizio di Genoa-Milan, in programma per la 37^ giornata della Serie A, il tecnico del Genoa ha parlato di alcuni progetti futuri e di una collaborazione in corso con un ex calciatore. Ha menzionato che stanno lavorando insieme a un ex centrocampista per pianificare le prossime mosse e migliorare la rosa. La partita si terrà alle ore stabilite e si attende un match importante per la classifica di fine campionato.

Prima di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:00 allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, ha parlato a ‘DAZN’ Diego Lopez, dirigente rossoblu. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Un mister che ha capito subito, si è inserito in una realtà genoana non semplice. Abbiamo raggiunto la salvezza in anticipo e non era semplice". De Rossi allenatore l'anno prossimo? "Ha parlato molto. Siamo molto felici della scelta, non ovvia a novembre. Lui è e sarà uno dei grandi allenatori del panorama europeo, saremmo felici di averlo con noi l'anno prossimo e stiamo pianificando insieme il futuro". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa, Lopez prima del Milan: “De Rossi? Stiamo pianificando insieme il futuro”

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MERCATO GENOA - Palla a LOPEZ: Diego fai presto! Servono giocatori forti da dare a DE ROSSI!

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