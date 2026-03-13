In un’intervista esclusiva a SportMediaset, Giovanni Manna ha parlato della stagione del Napoli, sottolineando che senza l’apporto di Conte il club non avrebbe raggiunto il terzo posto né vinto la Supercoppa. Ha aggiunto che il team sta pianificando il futuro insieme, indicando un lavoro condiviso tra dirigenza e allenatore per i prossimi obiettivi.

Intervistato in esclusiva da SportMediaset, Giovanni Manna ha toccato vari temi concernenti la stagione del Napoli. Le parole di Manna. L’obiettivo in campionato è la Champions League nonostante i moltissimi infortuni? La squadra le sta dando sensazioni positive? L’obiettivo è sempre stato la zona Champions, non solo per il Napoli, ma è fondamentale per tutte le squadre che competono. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo estremamente positivi, vedo la squadra in crescita perché c’è comunque un lavoro di un anno dietro tanti calciatori e stiamo recuperando dei protagonisti importanti che lo dovevano essere a inizio stagione, poi purtroppo non sono stati a disposizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manna: “Senza Conte non saremmo terzi né avremmo vinto la Supercoppa. Stiamo pianificando insieme il futuro”

Napoli, Conte commenta così il pareggio con la Roma: «Partita all'inglese, ai punti avremmo meritato noi. Stiamo onorando la maglia e combattendo per la città»

Galliani: "Berlusconi-Milan. un atto d'amore. Senza di lui non avremmo mai vinto 29 trofei in 31 anni"

