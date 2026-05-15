Genoa De Rossi | Le assenze del Milan sono un vantaggio per noi

La partita tra Genoa e Milan è stata fissata per domenica alle 12:00. Dopo alcuni dubbi, è stata confermata la data dell’incontro. La decisione è arrivata in seguito a una comunicazione ufficiale, che ha reso noto l’orario e il giorno dell’appuntamento. Entrambe le squadre si preparano all’evento, che si svolgerà sul campo del Genoa. Non sono state annunciate modifiche o variazioni rispetto alla programmazione iniziale.

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Dopo parecchi giorni di dubbi a riguardo, si è finalmente decisa la data per Genoa-Milan, gara valida per la 37esima e penultima giornata di Serie A. Il match si giocherà domenica 17 alle ore 12, in contemporanea con le altre partite legate ad una possibile qualificazione nella prossima edizione della Champions League, con i fari puntati verso il derby di Roma, motivo scatenante di tutti questi dubbi. A due giorni dal match, l'allenatore del grifone, Daniele De Rossi, ha voluto rilasciare alcune parole in conferenza stampa per presentare la sfida. L'ex calciatore della Roma ha voluto commentare le tante assenze dei rossoneri, dovute da infortuni o, come nel caso di ben 3 calciatori, squalifiche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Genoa, De Rossi: “Le assenze del Milan sono un vantaggio per noi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video De Rossi attacca il Milan: Non siamo gli scemi del villaggio #genoa Sullo stesso argomento Leggi anche: Convocati Genoa: confermate due assenze importanti per De Rossi Genoa-Juve: assenze pesanti, De Rossi gestisce la rosa con prudenza estremaLa sfida casalinga contro la Juventus, in programma per lunedì prossimo a Torino, si presenta con un Genoa ridimensionato dalle assenze nazionali e... PRESS CONFERENCE | #GenoaMilan Le parole di mister De Rossi in vista del match. Guarda la conferenza: bit.ly/4tyxEgX x.com De Rossi prima di Genoa-Milan: Giocheremo seriamente. Mi fa schifo quando le ultime partite...GENOVA - Come si prepara la partita? Si prepara l’ultima partita davanti ai nostri tifosi in uno stadio che ci ha dato tante soddisfazioni. Dobbiamo salutarci con la voglia di aver fatto una grande p ... corrieredellosport.it Genoa, De Rossi: ai miei tempi tutti sapevamo come terminavano le ultime partite, che schifo. Poi la rivelazione sul futuroSfogo del tecnico rossoblù De Rossi che promette serietà e impegno fino alla fine, ricordando come in passato era tutto già scritto, poi la verità sulla prossima stagione ... sport.virgilio.it