Gennaro Massa muore investito da un'auto a Lusciano Aveva 45 anni

Nella tarda serata di ieri, un incidente stradale a Lusciano ha causato la morte di un uomo di 45 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato investito da un’auto mentre si trovava sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sta raccogliendo testimonianze dei testimoni presenti.

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