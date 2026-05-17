Gennaro Massa muore investito da un'auto a Lusciano Aveva 45 anni
Nella tarda serata di ieri, un incidente stradale a Lusciano ha causato la morte di un uomo di 45 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato investito da un’auto mentre si trovava sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sta raccogliendo testimonianze dei testimoni presenti.
Il tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri: per Gennaro Massa, 45 anni, non c'è stato nulla da fare. Comunità di Lusciano in lutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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