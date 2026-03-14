Muore tre mesi dopo essere stato investito da un'auto a Iseo | Massimo Cabassi aveva 60 anni

Massimo Cabassi, 60 anni, è deceduto dopo essere stato investito da un'auto a Iseo tre mesi fa. L'uomo aveva subito gravi ferite e, nonostante le cure, non è riuscito a superare le conseguenze dell'incidente. La sua morte è avvenuta dopo un periodo di ospedalizzazione e trattamento intensivo.

Si chiamava Massimo Cabassi e aveva 60 anni. È morto dopo un lungo calvario: tre mesi fa è stato investito da un'automobile e non si è più ripreso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Fatale incidente a Roma: giovane di 18 anni perde la vita dopo essere stato investito da un’auto in via Appia.Un giovane di 18 anni è morto sabato sera a Roma dopo essere stato investito da una Smart in via Filippo Fiorentini, nel quartiere di Trastevere. Investito da un’auto a Bergamo, Francesco Benedetti muore in ospedale dopo cinque giorniSi chiamava Francesco Benedetti l'uomo morto oggi in ospedale a Bergamo, dopo essere stato investito cinque giorni fa da un'auto, mentre attraversava... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Massimo Cabassi Discussioni sull' argomento Investito mentre attraversa la strada: muore dopo tre mesi di ricovero; Iseo, muore dopo quasi tre mesi il 60enne investito a dicembre in via Risorgimento - Radio Bruno; Investito a dicembre a Iseo: muore dopo tre mesi in ospedale. La vittima è Massimo Cabassi, 60enne di Clusane, che era stato coinvolto in un incidente stradale su via Risorgimento a Iseo il 17 dicembre - facebook.com facebook