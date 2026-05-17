In un caso che richiama le atmosfere di un'indagine a lungo termine, si sono approfonditi i dettagli riguardanti la posizione professionale di Vincenzo Ceccarelli. Le accuse si concentrano su una società che risulterebbe inattiva da circa quindici anni, con un solo dipendente ancora presente e bilanci che mancano dall'ultimo secolo. Le indagini, alimentate da dichiarazioni di un manager che ha rivolto pesanti critiche, si concentrano sulla gestione e sulla trasparenza legate a questa realtà aziendale.

Altro che campagna elettorale, qui ormai pare “Chi l’ha visto?”. Stavolta nel mirino ci finisce Vincenzo Ceccarelli e il suo ruolo professionale raccontato nel curriculum e in alcuni video pubblici. A sollevare il caso è l’avvocato Francesco Lucacci, candidato di Fratelli d’Italia, che parte all’attacco con dieci domande dieci, infilate come una raffica da interrogatorio. Il punto della polemica è il ruolo di “general manager” rivendicato da Ceccarelli. Secondo Lucacci però qualcosa non torna. Anzi, parecchie cose. L’avvocato racconta di aver fatto “alcuni controlli” sul registro imprese e sostiene che la società indicata nel curriculum del candidato del centrosinistra — la C. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - General manager di chi? Lucacci martella Ceccarelli: “Società inattiva, un dipendente e bilanci spariti da 15 anni”

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