Ceccarelli si presenta agli studenti | Sono gen… general… insomma lavoro da parecchio

Un incontro previsto tra studenti e rappresentanti delle istituzioni si è trasformato in un momento inaspettato, con un relatore che ha parlato di sé usando espressioni imprecise e ripetute. L’evento si svolge in una scuola della città e avrebbe dovuto essere un'occasione di confronto diretto con figure politiche, ma si è concluso con commenti che hanno attirato l’attenzione per la loro confusione e spontaneità. La situazione ha suscitato curiosità tra gli studenti e i presenti, che si aspettavano un’interazione più formale.

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RONDINE – Doveva essere un incontro tra giovani e politica. È finito come una puntata speciale di “Ulisse – Il piacere della carriera istituzionale”. Alla Cittadella della Pace gli studenti hanno intervistato i candidati a sindaco di Arezzo, ascoltando idee, programmi e autobiografie più lunghe dei tempi d’attesa alla Asl. Tra i protagonisti anche Vincenzo Ceccarelli, che ha scelto una presentazione molto sincera e decisamente vintage. “Buongiorno. Sono Vincenzo Ceccarelli, nato nel 1960, titolo di studio media superiore. La professione sono. gen. general manager.” Ed è stato in quel momento che, secondo alcuni presenti, nella sala si è percepito distintamente il rumore di un modem 56k. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ceccarelli si presenta agli studenti: “Sono gen… general… insomma lavoro da parecchio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Feltrinelli presenta “Ricomincio da me”. Conversazioni con la Gen Z a NapoliLe librerie diventano palcoscenici di momenti di confronto tra generazioni sul presente: nasce così “Ricomincio da me”, la nuova rassegna del Gruppo... Kris Van Assche si sta tenendo parecchio impegnato«Ho deciso che volevo concentrarmi su progetti forse più piccoli, ma molto precisi».