Gelo polare a maggio | l’aria fredda colpisce l’Italia Norcia a 12°C

Una massa di aria fredda proveniente dal polo sta interessando l’Italia a maggio, portando temperature più basse del normale. Nei dettagli, alcune località centrali e meridionali registrano valori intorno ai 12°C, come nel caso di alcune zone di Norcia. La perturbazione si sta spostando verso le regioni del Sud nelle prossime ore, influenzando le condizioni atmosferiche. Le temperature sono significativamente inferiori rispetto alle medie stagionali di maggio, che di solito sono più alte in questo periodo dell’anno.

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? Punti chiave Come si sposterà la perturbazione verso il Sud nelle prossime ore?. Perché le temperature sono così distanti dalle medie stagionali di maggio?. Dove colpiranno con più forza le raffiche di vento polare?. Quando inizierà il graduale ritorno alle temperature normali in Italia?.? In Breve Massa d'aria nord-atlantica causa piogge e vento verso il Sud domenica 17 maggio.. Temperature massime tra 27°C a Catania e 11°C a San Marino.. Norcia registra 12°C mentre l'instabilità colpisce l'Europa centro-settentrionale.. Lieve rialzo termico previsto nelle zone centrali nonostante l'irruzione polare.. Norcia registra oggi 12°C di massima termica mentre l’aria fredda polare colpisce l’Italia centrale con temperature decisamente sotto la media stagionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gelo polare a maggio: l’aria fredda colpisce l’Italia, Norcia a 12°C ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video URGENT: Polar Vortex Retrograding Hudson Bay - 3 Waves Cold May 1-12 Frost MN to VA to New England Sullo stesso argomento Meteo, primavera gelida e grandine: l’aria polare colpisce l’ItaliaLe previsioni meteorologiche per la metà di aprile 2026 delineano un quadro di forte instabilità che travolge le aspettative di una primavera mite,... Gelo e instabilità: l’Italia si sveglia sotto l’ondata di aria freddaUn fronte di aria fredda sta attraversando l’Italia questo martedì 21 aprile 2026, provocando un brusco calo termico e instabilità meteorologica su... È normale che il Canada abbia ancora temperature sotto zero a maggio? reddit #meteo #maggio #Toscana #Siena x.com Neve a maggio sulle Alpi: un’irruzione polare porta il bianco fino a 600 metri(METEOGIORNALE.IT) [caption id=attachment_367780 align=aligncenter width=1600] Neve di maggio su Alpi[/caption] Neve fuori stagione sull'arco ... msn.com Meteo, Irruzione Polare il 15 maggio: temporali e neve sulle AlpiIl mese di Maggio cambia improvvisamente volto sull’Italia. Dopo una prima parte del mese segnata da fasi miti e persino da una fiammata di origine nordafricana sulle regioni meridionali, la ... meteogiornale.it