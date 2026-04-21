Nella mattinata di martedì 21 aprile 2026, l’Italia si trova sotto l’effetto di un fronte di aria fredda che sta attraversando il territorio. Si registra un calo repentino delle temperature e condizioni di instabilità meteorologica che interessano molte regioni del paese. Le previsioni indicano pioggia e vento forte in alcune aree, con le autorità che hanno già emesso avvisi di attenzione per le criticità legate al maltempo.

Un fronte di aria fredda sta attraversando l’Italia questo martedì 21 aprile 2026, provocando un brusco calo termico e instabilità meteorologica su gran parte della penisola. Le temperature minime registrate stamane mostrano una forte disparità geografica, con picchi minimi di 5°C ad Aosta e valori che salgono fino ai 17°C a Pantelleria. Il quadro termico del mattino: dai ghiacci alpini al clima mite del sud. L’arrivo della perturbazione ha ridisegnato la mappa delle temperature minime in queste prime ore della giornata. Nelle zone montuose e prealpine il gelo è ancora percepibile: si registrano infatti 5°C ad Aosta e 6°C a Sondrio, mentre Bolzano e L’Aquila toccano gli 8°C.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gelo e instabilità: l’Italia si sveglia sotto l’ondata di aria fredda

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