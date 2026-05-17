Gb Daily Mail | Starmer si dimetterà da primo ministro
Secondo quanto riportato da un quotidiano britannico, il leader del partito di governo ha annunciato che si dimetterà dalla sua posizione di primo ministro senza pressioni esterne. La notizia è stata pubblicata il 17 maggio e fa riferimento a una decisione presa di sua iniziativa. Al momento, non ci sono dettagli aggiuntivi sulle tempistiche o sui motivi dietro questa scelta. La notizia ha suscitato attenzione tra le fonti di informazione nazionali e internazionali.
Londra, 17 mag. (Adnkronos) - Il primo ministro britannico Keir Starmer si dimetterà di sua spontanea volontà. Lo scrive il Daily Mail, citando fonti governative. "Keir Starmer ha confidato ai suoi amici più stretti l'intenzione di dimettersi da primo ministro", afferma l'articolo. Secondo le fonti, il primo ministro comprende la situazione politica del Paese, ma desidera lasciare l'incarico con dignità. "Non è ancora chiaro quando esattamente verrà fatto questo annuncio", aggiunge il giornale britannico. A maggio, quasi 100 parlamentari hanno chiesto le dimissioni del primo ministro in seguito alla sconfitta del Partito Laburista alle elezioni locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
PM Starmer Says He Will Not Walk Away Despite Labour Election Defeat | DRM News | AC1F
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