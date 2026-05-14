Il ministro della Sanità nel Regno Unito ha annunciato le sue dimissioni dal governo, guidato dal primo ministro. La decisione arriva in un momento di crescente pressione politica e si ipotizza possa rappresentare un tentativo di concorrere per la leadership del partito. La sua uscita dal governo ha attirato l’attenzione sui possibili sviluppi all’interno dello scenario politico britannico. Nessun dettaglio sul periodo di transizione o sulle future mosse personali del politico è stato comunicato.

Il ministro britannico della Sanità, Wes Streeting, ha rassegnato le dimissioni dal governo del premier britannico Keir Starmer, attualmente sotto pressione, in quello che si prevede sia un primo passo verso una sfida alla leadership dello stesso Starmer. Il premier è sottoposto a pressing dopo i disastrosi risultati ottenuti dal Partito Laburista la scorsa settimana nelle elezioni locali e regionali. Streeting, le cui ambizioni politiche sono note da tempo, è considerato una delle poche persone che potrebbero tentare di spodestare Starmer. La lettera di Streeting. Streeting ha scritto una lunga lettera di dimissioni, pubblicata dalla Bbc, indirizzata al premier britannico Keir Starmer nella quale comunica di “avere perso fiducia” nella sua leadership. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, Streeting si dimette da ministro: verso sfida a Starmer

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