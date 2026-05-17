L’allenatore ha commentato con sorpresa la sconfitta della Juventus, dichiarando di non aspettarsi una sconfitta contro la sua squadra. Ha anche risposto a una domanda riguardo alla decisione di non essere scelto come allenatore bianconero, affermando di essere molto felice. Le sue parole sono state riportate in modo diretto e senza interpretazioni, evidenziando il suo stato d’animo e le opinioni sulle scelte della società. La dichiarazione si inserisce in un quadro di analisi delle recenti vicende sportive del club.

Lewandowski sceglierà l’Arabia Saudita? L’Al Hilal pronto a mettere sul piatto un contratto praticamente impossibile a rifiutare! Le cifre Holm aspetta la Juve: Napoli in stand by. Previsto un incontro col Bologna: il possibile scenario Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Canzi: «Raggiunto l’obiettivo minimo, col Parma rotazioni. Ecco perché non siamo state competitive per lo scudetto» Juventus e TikTok conquistano la medaglia d’oro ai... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gasperini: «Non mi aspettavo ko Juve. Se ha sbagliato a non prendermi come allenatore? Io sono felicissimo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gasperini svela: «La società non mi ha detto di andare in Champions in questa stagione, me lo sono imposto io»Mercato Inter, affondo per Zekri: presentata l’offerta! Ausilio studia la strategia per battere la concorrenza Mercato Juve, fari puntati su Kessiè!...

Gasperini torna su Roma Juve e ammette: «Se fosse finita 3-2 non avremmo mai fatto questo». La lezione dell’allenatoreSchlager Juve, rivelazione sul mediano in scadenza col Lipsia: contatti tra le parti lo scorso gennaio, cosa filtra per l’estate Carnesecchi Juve,...

Gasperini: Non mi aspettavo ko Juve. Se ha sbagliato a non prendermi come allenatore? Io sono felicissimo. Le parole del tecnicoGasperini: Non mi aspettavo ko Juve. Se ha sbagliato a non prendermi come allenatore? Io sono felicissimo. Le parole del tecnico ... juventusnews24.com

Gasperini: Mi sono dato 3 anni di tempo per vincere qualcosa di importanteLe parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa, al termine di Roma-Lazio (2-0): Siamo felici, ora manca solo una gara ... siamolaroma.it