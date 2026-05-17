Gasperini | Non mi aspettavo ko Juve Se ha sbagliato a non prendermi come allenatore? Io sono felicissimo

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore ha commentato con sorpresa la sconfitta della Juventus, dichiarando di non aspettarsi una sconfitta contro la sua squadra. Ha anche risposto a una domanda riguardo alla decisione di non essere scelto come allenatore bianconero, affermando di essere molto felice. Le sue parole sono state riportate in modo diretto e senza interpretazioni, evidenziando il suo stato d’animo e le opinioni sulle scelte della società. La dichiarazione si inserisce in un quadro di analisi delle recenti vicende sportive del club.

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