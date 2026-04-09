Gasperini svela | La società non mi ha detto di andare in Champions in questa stagione me lo sono imposto io

Il tecnico di una squadra di calcio ha dichiarato che non è stato l'ente proprietario a indicargli di qualificarsi per la Champions League in questa stagione. Ha spiegato che la decisione di puntare a questa competizione è stata presa da lui stesso, senza input dall'alto. La sua affermazione mette in discussione il ruolo della società nel percorso europeo della squadra, sottolineando una scelta personale del tecnico.

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Gasperini e i target di mercato: Malen e Wesley perfetti, ma la scelta è della societàIl tecnico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Pisa: Le squadre vanno sempre migliorate. Ci sono diverse strade da poter intraprendere ... ilromanista.eu

Gasperini: Non so dire cosa succederà tra un mese e mezzo, sicuramente gli infortuni ci hanno penalizzato moltoGasperini presenta Roma-Pisa in conferenza stampa: analisi della partita, condizioni squadra e dichiarazioni vigilia del match di campionato. ilnapolista.it