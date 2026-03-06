Gasperini torna su Roma Juve e ammette | Se fosse finita 3-2 non avremmo mai fatto questo La lezione dell’allenatore

L’allenatore Gasperini ha commentato la partita tra Roma e Juventus, sottolineando che se il risultato fosse stato 3-2, non sarebbe stata fatta una determinata scelta. Ha analizzato con calma l’episodio finale della sfida disputata domenica scorsa, evidenziando come la squadra abbia vissuto un momento decisivo nel finale. La sua analisi si concentra sui dettagli dell’ultima fase della partita e sulle decisioni prese dai giocatori.